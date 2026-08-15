Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Der extrem niedrige Wasserstand der Oder ist in Frankfurt (Oder) noch einmal gefallen. Das Landesamt für Umwelt gab den Wasserstand am Nachmittag mit 84 Zentimeter an. Der bislang niedrigste Wert am Pegel in Frankfurt (Oder) lag bei 77 Zentimetern und wurde am 18. August 2019 gemessen, wie aus Angaben der Behörde über das Pegelportal hervorgeht.

Wegen des Niedrigwassers kommen Sandbänke und Steine an dem deutsch-polnischen Grenzfluss zum Vorschein. Für die kommenden Tagen ist Regen vorhergesagt.





Wegen des Niederwassers in den Flüssen in Deutschland dürfen Laster bis Ende August auch an Sonn- und Feiertagen Waren transportieren. Auf dem deutschen Teil der Oder gibt es kaum Güterverkehr.