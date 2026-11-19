Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Bei der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) stehen mit dem neuen Jahresfahrplan 2027 eine Reihe von Änderungen an. Er tritt am 13. Dezember in Kraft, wie die ODEG mitteilte. Auswirkungen auf das Angebot gibt es nicht zuletzt durch umfangreiche Bauarbeiten.

Die Linie RE1 ab Magdeburg über Brandenburg, Potsdam, Berlin und Frankfurt (Oder) endet künftig in Eisenhüttenstadt. Die bisherigen direkten RE1-Fahrten zwischen Frankfurt (Oder) und Cottbus werden von der DB Regio AG mit der Linie RE10 übernommen. Unter anderem gibt es leichte Änderungen bei den Abfahrtszeiten.





Wegen Bauarbeiten im Bereich Berlin-Köpenick kommt es auf der Linie RE1 außerdem weiter zu Einschränkungen. Der Bahnhof Köpenick soll für den Fahrgastverkehr erst Mitte Dezember 2027 wieder nutzbar sein.

Einschränkungen auch zwischen Rangsdorf und Zossen

Für die Linien RE8, RB10 und RB18 kündigt die ODEG ebenfalls Fahrplananpassungen aufgrund von Bauarbeiten an: So gibt es mit Beginn des neuen Fahrplans zum Teil Änderungen bei den Abfahrtszeiten im Raum Berlin. Auf der Linie RB10 entfällt der Zugverkehr zwischen Rangsdorf und Zossen bis Anfang März 2027.

Auf der ODEG-Linie RE8 sind im Herbst 2027 größere Einschränkungen im Berliner Raum zu erwarten. Die geplante Sperrung des Bahnhofs Berlin-Spandau wird zu Umleitungen und weiteren Fahrplananpassungen auf den Linien RE8 und RB10 führen.

In diesem Zeitraum werden die Züge der Linie RE8 aus Richtung Wismar und Wittenberge den Angaben zufolge ab Brieselang umgeleitet über Potsdam Hbf nach Berlin-Friedrichstraße. Die RB10 entfällt im Abschnitt zwischen Berlin Hauptbahnhof und Falkensee. Die Züge aus Richtung Elsterwerda und Baruth enden bereits in Berlin Hbf.