Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Fahrgäste des Bahnunternehmens Odeg müssen auf den Linien RB51, RB37 und RB33 noch mindestens zwei Wochen lang mehr oder weniger große Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Das Ersatzkonzept, das wegen defekter Züge in der Vorwoche in Kraft gesetzt wurde, werde bis «mindestens 30. Juli» greifen, sagte Odeg- Geschäftsführer Lars Gehrke am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bahnunternehmen hatte Mitte vergangener Woche wegen Störungen an Klimaanlagen acht neue Züge auf den drei Strecken vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Kunden müssen seither Zugausfälle oder Ersatzverkehr in Kauf nehmen oder mit älteren Zügen Vorlieb nehmen. Am Montag gab es laut Gehrke mit dem Hersteller Alstom ein Meeting. Dieser habe alle Probleme identifiziert und wolle bis Mittwoch oder Donnerstag einen Aktionsplan zu deren Beseitigung vorlegen.

Bereits in der Vorwoche hatte Alstom eingeräumt, dass in den fraglichen, erst rund zwei Monate alten Zügen eine neue Generation von Klimatechnik verbaut worden sei, die nicht kontinuierlich in der erforderlichen Qualität funktioniere. Dies sei erst im regulären Fahrgastbetrieb und bei hohen sommerlichen Temperaturen aufgefallen.

Auf der Linie RB33 (Potsdam Hauptbahnhof – Beelitz Stadt – Jüterbog) setzt die Odeg im Zuge ihres Ersatzkonzeptes ältere Fahrzeuge ein, die Züge verkehren laut Gehrke planmäßig. Auf der Linie RB51 (Brandenburg Hauptbahnhof – Rathenow) fahren ebenfalls ältere Züge und Ersatz-Busse. Auf der Linie RB37 (Berlin-Wannsee – Beelitz Stadt) fahren momentan keine Odeg-Züge, Fahrgäste müssen auf andere Verbindungen ausweichen.