Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Es duftet nach Lebkuchen, heißen Maronen und natürlich Glühwein: Traditionell öffnen die großen Brandenburger Weihnachtsmärkte am Tag nach dem Totensonntag. Für den Nachmittag und Abend sind etwa in Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) die offiziellen Eröffnungen geplant. Weihnachtslieder werden gesungen, Stollen angeschnitten und viele Lichter angezündet.

Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne in Cottbus – 23.11. bis 23.12.

Der Cottbuser Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom Altmarkt über die Spremberger Straße bis zum Platz am Stadtbrunnen. An mehr als 70 geschmückten Ständen erwarten die Gäste Leckereien und Handwerkskunst. Außerdem gibt es Fahrgeschäfte, darunter Karussells und ein Riesenrad. 400.000 bis 450.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Im Vorjahr waren es nach Angaben der Organisatoren mit 500.000 etwas mehr.





Eine Tasse Glühwein soll in Cottbus zwischen 4 und 4,50 Euro kosten, eine Bratwurst rund 5 Euro. Die Markthütten haben neue Beleuchtung und Rollläden bekommen. Der «Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne» ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Bis 19 Uhr muss der Glühwein allerdings gekauft sein – dann schließen die Verkaufsstände.

Potsdamer Weihnachtszauber – 23.11. bis 27.12.

Fünf Wochen lang wird die Innenstadt von Potsdam zum Weihnachtsland: Vom Luisenplatz durch das Brandenburger Tor über die Brandenburger Straße bis zum Bassinplatz gibt es Lichter, Stände, Live-Musik, außerdem ein Riesenrad und eine Eisbahn. Laut Veranstaltern ist es der größte Weihnachtsmarkt Brandenburgs mit rund 250 Ständen, drei Bühnen und Karussells.

Zur offiziellen Eröffnung kommt Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) und es gibt den traditionellen Stollenanschnitt. Am Wochenende gibt es Kunsthandwerk in der Hermann-Elflein-Straße. Der Markt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, außer an den beiden Weihnachtsfeiertagen – da schließt er bereits um 18 Uhr. Und an Heiligabend bleibt er ganz geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Brandenburg an der Havel – 23.11. bis 29.12.

Wer auch zwischen den Jahren noch Lust auf einen Weihnachtsmarktbummel hat, ist in Brandenburg an der Havel gut aufgehoben. Der Markt auf dem Neustädtischen Markt ist bis einschließlich 29. Dezember geöffnet. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt er aber zu.

In Brandenburg an der Havel rechnet der Gewerbeverein mit etwa zehn Prozent mehr Gästen als im Vorjahr. 2025 kamen rund 150.000 Menschen. Der Glühwein soll hier meist 4,50 Euro kosten, an einzelnen Ständen möglicherweise weniger. Für eine Bratwurst werden auch etwa 4,50 Euro fällig. Neu im Angebot sind unter anderem ungarische Spezialitäten und Corn Dogs, frittierte Würstchen am Holzstiel in einem Maisteigmantel.

cityWeihnacht in Frankfurt (Oder) – 23.11. bis 20.12.

Auf dem Brunnen- und Marktplatz bietet der Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Oder) bis zum Wochenende vor Weihnachten einen Rummel, geschmückte Stände und natürlich Leckereien. Hier könnte es laut Stadtmarketing mit etwa 3,50 Euro den günstigsten Glühwein geben.

Bei kostenlosen Kinderworkshops können die jüngsten Besucher immer mittwochs kreativ werden und etwas über die heimische Natur entdecken. Auf dem Marktplatz gibt es samstags auf einer Bühne wechselnde musikalische Acts und am 1. Dezember den Start eines lebendigen Adventskalenders mit einem Lampionumzug. In Frankfurt (Oder) endet der Weihnachtsmarkt am 20. Dezember mit einer Lasershow.