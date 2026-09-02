Berlin (dpa) – Aufatmen bei den deutschen Basketballerinnen: Das Team von Bundestrainer Olaf Lange kann bei der Heim-WM in Berlin mit Nyara Sabally planen. Die 26-Jährige vom WNBA-Club Toronto Tempo hat ihre Wadenprobleme rechtzeitig auskuriert und steht im zwölf Spielerinnen umfassenden Kader für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft. Als letzte Spielerin strich Lange Patricia Broßmann aus dem Aufgebot.

Sabally, deren ältere Schwester Satou Sabally wegen der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung für das Turnier in ihrer Heimatstadt ausfällt, hatte in der WNBA zuletzt am 12. August auf dem Parkett gestanden. Danach ließ sie sich ausgiebig behandeln, durfte wegen der strengen Abstellungsregeln der WNBA bis zum Wochenende aber keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Bei der Generalprobe gegen die Türkei in Köln saß Sabally daher am vergangenen Donnerstag hinter der Ersatzbank auf der Tribüne.





In Berlin nahm der WNBA-Champion von 2024 aber wieder das Training auf und machte dabei einen guten Eindruck. Mit Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Friede Bühner stehen damit vier Spielerinnen aus der besten Basketball-Liga der Welt im deutschen Kader. Die deutsche Mannschaft startet am Freitag (17.45 Uhr) gegen Spanien in die WM. Weitere Vorrundengegner sind am Samstag Japan und am Montag Mali.