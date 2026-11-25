Schwerin (dpa) – Die berühmten Nussknacker aus dem Erzgebirge sind für viele Menschen in der DDR unerreichbar gewesen, denn sie gingen hauptsächlich in den Export. Was tat man? Man griff zur kreativen Selbsthilfe.

Wer drechseln konnte, fertigte die dekorativen hölzernen Nuss-Aufbrecher in der Garage oder im Hobbykeller. Einer von ihnen war Heinz-Michael Krätzel aus der Nähe von Wismar. «Als er merkte, dass Bergmänner im Norden nicht so gehen, drechselte er auch Wikinger- und Piraten-Nussknacker», erzählt der Kunsthistoriker Henry Gawlick.





Gawlick hat 30 Jahre lang das Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geleitet. Privat trug der leidenschaftliche Sammler eine Kollektion von Nussknackern zusammen, die er von Mittwoch an in Schwerin in den Ausstellungsräumen der Stiftung Mecklenburg zeigt. Die Schau mit dem Titel «Hansel heiß ich, Nüsse beiß‘ ich!» soll bis zum 7. Februar zu sehen sein.

«Volkskunst im besten Sinne»

Rund 100 Stücke werden ausgestellt. Das älteste stammt aus dem Jahr 1764 und ist eine Leihgabe des Volkskundemuseums Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg). Zu den jüngsten zählt ein metergroßer und 14 Kilogramm schwerer Angela-Merkel-Nussknacker.

Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden jedoch die Selfmade-Nussknacker aus der DDR. Nicht alle sind perfekt, aber jeder ist einzigartig. «Das ist Volkskunst im besten Sinne und sammelwürdig», sagt Experte Gawlick. Zumal das Gebiet zeitlich abgeschlossen sei. «Nach der Wende war es damit vorbei», erzählt der Historiker. Nicht nur war der Mangel zu Ende. Aus China kam bald eine Flut billiger Weihnachtsprodukte, Nussknacker eingeschlossen.

Woher kommt der Nussknacker?

Dass die Nussknacker-Figur eine Erfindung aus dem Erzgebirge sei, ist Gawlick zufolge eine Mär. «Wir kennen figürliche Nussknacker aus Holz schon viel früher aus dem Alpenraum.» Im Jahr 1816 erschien der Nussknacker erstmals in der Literatur, in E. T. A. Hoffmanns «Nussknacker und Mausekönig». Auch Thüringen sei früher als das Erzgebirge dran gewesen. Im Erzgebirge habe die Produktion erst um 1870 begonnen.

Hebelwerkzeuge zum Knacken von Nüssen gibt es schon seit der Antike, aus Eisen, wie sie auch heute noch hergestellt werden. Die zweite Karriere des Nussknackers als Dekorationsobjekt ist für Gawlick bemerkenswert. «Ich kenne kein Gebrauchsgerät», sagt er, «das es in diesem Ausmaß zum Ziergegenstand gebracht hat.»