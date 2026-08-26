Berlin (dpa/bb) – Im Zuge der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe in Berlin-Neukölln hat der Bezirk eine Notunterkunft mit rund 200 Plätzen eingerichtet. Sie befindet sich in der Adolf-Reichwein-Schule, wie die Polizei mitteilte. Der Zugang sei über die Böhmische Straße 20 möglich.

In den nächsten Stunden soll der Bereich in einem Sperrkreis von 500 Metern evakuiert werden. Damit wurde der bisher angedachte Radius von 300 Metern erweitert. Wie viele Menschen betroffen sind, ist derzeit offen.





Der 100 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Vormittag auf dem Grund des Neuköllner Schifffahrtskanals zwischen der Teupitzer und der Treptower Straße gefunden worden. Die belebte Sonnenallee ist nur wenige Querstraßen entfernt.