Berlin (dpa/bb) – Eine Notärztin ist während der Behandlung eines Patienten in Berlin-Marzahn von einem Unbekannten bedroht und angespuckt worden. Während die Ärztin und Sanitäter in der Nacht zu Donnerstag einen 44-jährigen Mann, der angegriffen worden war, behandelten, kam es zu dem Vorfall.

Der Mann habe sich der Notärztin bedrohlich genähert und versucht, sie zu schubsen. Laut einer Polizeisprecherin konnte die Frau ausweichen. Schließlich habe der Unbekannte die Ärztin angespuckt. Sie flüchtete mit weiteren Einsatzkräften in einen Rettungswagen. Der Mann schlug den Angaben zufolge noch mehrere Male gegen das Fahrzeug, bevor er sich aus der Bruno-Baum-Straße entfernte. Das Team konnte erst danach die Arbeit fortsetzen. Für den Patienten bestand laut der Sprecherin keine Lebensgefahr.



