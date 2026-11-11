Stahnsdorf (dpa/bb) – Es sollte einen Annie-Lennox-Weg, eine David-Bowie-Straße und einen John-Lennon-Weg geben: So wollte es der Bürgermeister von Stahnsdorf im Süden von Berlin. Doch aus dem Rockmusiker-Viertel mit neun Straßen benannt nach Rock ’n‘ Roll-Legenden wird nichts. Die Gemeindevertretung hat dem Vorschlag von Bernd Albers (Bürger für Bürger) eine Absage erteilt.

«Wir hätten in Stahnsdorf deutschlandweit Geschichte schreiben können, vielleicht sogar weltweit», sagte Albers nach der Entscheidung am Dienstag. «Einerseits finde ich es schade, dass uns dazu am Ende der Mut gefehlt hat.» Andererseits sei er dankbar, dass der Dialog über die Zukunft von Stahnsdorf lebendig sei.





Eine Änderung sollte «Stahnsdorf rockt» noch retten

Albers hatte noch versucht, das Rockmusiker-Viertel mit einer Änderung zu retten: In der Druckvorlage «Stahnsdorf rockt» verzichtete er für die Abstimmung auf konkrete Namen für die Straßen und Wege in dem Neubaugebiet. Dennoch standen letztlich zwölf Nein-Stimmen gegen zehn Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen.

Ursprünglich sollten neun Frauen und Männer aus dem Kreis der Hall of Fame des Rock ’n‘ Roll mit eigenen Straßen gewürdigt werden: Tina Turner, Madonna Ciccone, Aretha Franklin, Annie Lennox, Debbie Harry, Elvis Presley, John Lennon, David Bowie und Freddie Mercury.

Bürgermeister hat noch kleine Hoffnung auf Rock-Ikonen im Ort

Doch die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter hatten Bauchschmerzen damit, dass unter den vorgeschlagenen Rock-Ikonen einige noch leben, so ein Sprecher. Auch wünschten sie sich einen stärkeren lokalen Bezug zum Ort.

So ganz aufgeben will der Bürgermeister seine rockige Idee noch nicht: «Immerhin gab es eine Mehrheit dafür, das Thema Straßennamen – auch für das Rockmusikerviertel – künftig ergebnisoffen zu diskutieren. Möglicherweise wird im zweiten Anlauf also doch noch etwas daraus.»