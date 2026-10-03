Bietigheim (dpa) – Nils Lichtlein steht 100 Tage nach seiner Fuß-Operation vor dem Comeback beim Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Der Spielmacher wurde nach dem in der Sommerpause erfolgten Eingriff wieder in den Spieltagskader des Pokalsiegers berufen, wie der Verein mitteilte. Die Füchse müssen heute Abend bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim antreten.

Lichtlein hatte sich bei der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft im Januar bereits am Fuß verletzt, sich aber noch in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch noch die Bundesliga-Rückrunde mit den Berlinern absolviert. Nach OP und Reha wird der Rückraumspieler nun vorsichtig in das Wettkampfgeschehen integriert.



