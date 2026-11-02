Hannover (dpa) – Grünkohl, Wurstspezialitäten und deftige Fleischgerichte gehören zum landwirtschaftlich geprägten Niedersachsen – auf der Grünen Woche 2027 wird es sich als Partnerland präsentieren. «Land- und Ernährungswirtschaft sind hierzulande sowohl gelebte Tradition als auch hochmoderner High-Tech-Sektor und stehen buchstäblich für die Bodenhaftung und Stärken unseres Landes», betonte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD).

Mit einem landwirtschaftlichen Produktionswert von rund 18 Milliarden Euro zählt das Bundesland zu den bedeutendsten Agrarstandorten Deutschlands. «Niedersachsen prägt die Land- und Ernährungswirtschaft Deutschlands seit Generationen», sagte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne).





Mit der neuen Standortkampagne «Niedersachsen. Das ist groß.» rücke das Land seine Stärken wie in der Land- und Ernährungswirtschaft in den Fokus. Bei der Grünen Woche geht es darum, einem breiten Publikum zu zeigen, dass in Niedersachsen in der Branche schon jetzt Großes bewegt wird und sie durch Einbindung hochmoderner Technologie gleichzeitig für die Zukunft aufgestellt ist. Die Grüne Woche bringt jährlich Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen, Verbände, Politik, Wissenschaft und Medien in Berlin zusammen. 2027 findet sie vom 15. bis 24. Januar statt.