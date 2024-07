Kössen/Österreich (dpa/bb) – Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen im Trainingslager in Österreich gegen den englischen Club Huddersfield Town mit 1:2 (1:1).

In der Kaiserwinkl Arena in Kössen erzielte Luca Schüler mit einem Flachschuss aus rund 15 Metern in der 25. Minute das Tor für die Hertha. Huddersfield war durch einen Kopfball von Michal Helik (5. Minute) früh in Führung gegangen und kam durch den Treffer von Ben Wiles (71.) zum Sieg.

Hertha-Trainer Cristian Fiél bot gegen den englischen Drittligisten eine Auswahl mit überwiegend potenziellen Ergänzungsspielern auf. Die erwarteten Stammspieler um Zweitliga-Torschützenkönig Haris Tabakovic und die Neuzugänge Michael Cuisance und Diego Demme wurde im zweiten Test des Tages um 18.00 Uhr gegen Cardiff City erwartet.

Letzte Probe vor Paderborn

Am 132. Club-Geburtstag bestritten die Berliner die letzten Testpartien vor dem Saisonauftakt am 3. August (13.00 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen den SC Paderborn.

In den Testspielen vor dem Doppelpack in Tirol hatte Fiél mit seiner neuen Mannschaft fünf Siege eingefahren, nur gegen Energie Cottbus gab es ein 2:2. Dabei hatten sich Fabian Reese am Knöchel und Kevin Sessa am Knie Verletzungen zugezogen, die zu mehrwöchigen Ausfällen führten.

Am Samstag reist die Hertha aus dem Trainingslager in den Alpen zurück in die Hauptstadt. Am Sonntag folgt die Saison-Eröffnungsparty mit den Fans im Olympiapark.