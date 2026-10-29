Berlin (dpa) – Die Sängerin Tiffany Aris («Breathe») ist als Nachwuchstalent in der Musikbranche mit dem «New Faces Award» ausgezeichnet worden. Die 28-jährige Hamburgerin ist auch als Songwriterin tätig, schrieb unter anderem Songs für Tokio Hotel und das Künstlerprojekt Alle Farben.

Vergeben wird der Preis alljährlich in Berlin von der Zeitschrift «Bunte». Auch die seit Jahren etablierte Sängerin Yvonne Catterfeld wurde geehrt. Die 46-Jährige erhielt den Preis in der Kategorie «All Star», der in diesem Jahr den Angaben nach erstmals vergeben wurde.





Über die neu geschaffene Auszeichnung sagte Barbara Fischer, stellvertretende Ressortleiterin Unterhaltung: «Damit feiern wir diejenigen, die wir schon früh auf ihrem Weg begleitet haben und die heute zu den Großen ihrer Branche gehören.»

Musikerin Sonya gewinnt Online-Voting

Eine mehrköpfige Jury entschied, wer als bester Newcomer ausgezeichnet wurde. Neben Tiffany Aris waren der Musiker Baumgart («Morgen Früh») und die Sängerin Vicky («Fliegen») nominiert. Im kommenden Jahr ist Tiffany Aris («Find Me») in verschiedenen deutschen Städten auf Tour, wie aus ihrem Social-Media-Auftritt hervorgeht.

Über die dritte Auszeichnung des Abends konnte die Community per Online-Voting abstimmen. Dort setzte sich die Musikerin Sonya («Feels so fine») gegen den Popsänger Myller («Wenn Du weg bist») durch.

Seit neun Jahren vergibt die Zeitschrift Preise für neue Talente. Zu den Preisträgerinnen der vergangenen Jahre gehören etwa Zoe Wees oder Badmómzjay.