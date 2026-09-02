Berlin (dpa) – Nach insgesamt neuneinhalb Jahren verlässt Katja Orschmann zum dritten Mal die Fußballerinnen von Union Berlin. Die 28 Jahre alte Abwehrspielerin wechselt nach insgesamt 115 Ligaspielen zum Schweizer Erstligisten FC Luzern, wie Union mitteilte.

«Katja hat den 1. FC Union Berlin über viele Jahre hinweg geprägt und die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs entscheidend mitgestaltet», sagte Geschäftsführerin Jennifer Zietz, «sie war auf dem Platz eine wichtige Stütze und neben dem Rasen stets eine verlässliche Persönlichkeit.»





2013 erstmals in Köpenick

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Dina heuerte Orschmann 2013 beim Union-Nachwuchs an. Eine Saison später debütierte sie in der ersten Frauenmannschaft, ehe 2017 der erste Abschied erfolgte. Nach drei Jahren für Turbine Potsdam II feierte die Verteidigerin im Sommer 2020 bei Union ein Comeback.

Zwei Jahre später folgte im Rahmen ihres Studiums ein halbes Jahr Aufenthalt in den USA, im Januar 2023 erfolgte die erneute Rückkehr, die mit dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga die erfolgreichste Phase prägte. In der Debütsaison im Oberhaus kam Orschmann auf 14 Einsätze und einem Treffer.