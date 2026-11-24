Berlin (dpa) – Die Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken hat den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus kritisiert. «Also wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler», sagte Jorinde Schulz der Deutschen Presse-Agentur. «Denn für uns ist klar, dass sie da auch hingehört als gewählte Abgeordnete für die Linke.»

Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss. Für den Antrag votierten demnach 33 der 44 Abgeordneten.



