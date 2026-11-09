Neukölln (dpa/bb) – Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein 18 Jahre alter Autofahrer in Berlin-Neukölln mit dem Wagen in den Landwehrkanal gefahren. Er und sein Komplize wurden im Anschluss aus dem Wasser gerettet, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor waren Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen im Bezirk Lichtenberg auf das Auto aufmerksam, weil es durch unsichere Fahrweise aufgefallen war.





Flucht endet im Landwehrkanal

Als die Beamten den 18-Jährigen zum Anhalten aufforderten, habe dieser die Anweisungen missachtet. Die Polizisten seien ihm daraufhin gefolgt. Der Fahrer habe anschließend eine rote Ampel überfahren und sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren. In Neukölln habe der Wagen dann ein Geländer durchbrochen und landete im Landwehrkanal. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden habe. Zudem sei das Auto zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Verdacht auf Drogenhandel

Einen Führerschein habe der Fahrer nicht vorzeigen können. Bei der Durchsuchung des 21-jährigen mutmaßlichen Beifahrers fanden die Beamten zusätzlich mehrere Behälter mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln sowie Werbematerial für Drogenhandel, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Deshalb wird neben dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt, heißt es weiter.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Männer zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der 18-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, blieb der 21-Jährige stationär im Krankenhaus.