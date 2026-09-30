Schönefeld (dpa) – Die Deutsche Flugsicherung (DFS) nimmt am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ein System zur Drohnenerkennung in Betrieb. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Damit könnten Drohnen im An- und Abflugbereich frühzeitig entdeckt und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informiert werden. «Angesichts der aktuellen Lage handeln wir konsequent», sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Solche Systeme zu nutzen, sei ein wichtiger Schritt für die Sicherheit des Luftverkehrs.

Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben. Aus einzelnen Sichtungen oder der reinen Zahl registrierter Drohnenereignisse ließen sich noch keine belastbaren Rückschlüsse auf Hintergründe und eine konkrete Gefährdungslage ableiten. «Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten», so Crumbach weiter. «Dabei unterstützt das neue System zur Drohnendetektion.»





Drohnensichtungen nehmen zu

Hintergrund der Inbetriebnahme des Systems sind den Angaben zufolge wiederholte Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf den weiteren Ausbau solcher Systeme: «Im Laufe des Jahres sollen sukzessive weitere internationale Verkehrsflughäfen mit entsprechenden Systemen für die An- und Abflugbereiche ausgestattet werden», hieß es.

Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am Flughafen BER so viele Drohnen gesichtet wie an keinem anderen deutschen Flughafen. In den sechs Monaten registrierte der Tower in Schönefeld nach DFS-Angaben 28 solcher Flugobjekte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main. In sieben Fällen musste der Flugverkehr am BER deswegen vorübergehend unterbrochen werden.