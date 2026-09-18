Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Tierpark hat ein weiterer Roter Panda das Licht der Welt erblickt. Das Jungtier – ein Weibchen – kam bereits im Juni zur Welt, wie die Zoologischer Garten Berlin AG mitteilte. Für die Rote-Panda-Dame Rosie ist es der dritte Nachwuchs im Berliner Tierpark nach Lisa Hari und Freddy Kumar, die im Juni 2025 zur Welt kamen und deren Namen an zwei Fußballer des 1. FC Union Berlin angelehnt sind. Vater ist erneut der elfjährige Joel.

Besucher könnten das Jungtier mit etwas Glück bereits auf der Anlage beobachten. Rote Pandas kommen laut Zoo mit einem Gewicht von nur rund 100 Gramm und geschlossenen Augen zur Welt. Erst nach etwa fünf Wochen öffnen sie ihre Augen und beginnen, ihre Umgebung zu erkunden. Rosie trage das Jungtier bereits immer häufiger umher und ermögliche ihr so erste Erkundungen außerhalb der Wurfbox.





Rote Pandas sind an ihren weißen Plüschohren und ihrem rostroten Fell zu erkennen. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN wird die Art als «stark gefährdet» geführt. Schätzungsweise weniger als 10.000 Rote Pandas leben noch in den Bergwäldern des Himalayas und in den angrenzenden Regionen. Der französische Naturforscher Frédéric Cuvier, der den Roten Panda wissenschaftlich beschrieb, bezeichnete ihn einst als «schönstes Säugetier auf Erden».