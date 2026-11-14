Berlin (dpa/bb) – In Berlin sind dieses Jahr so viele Diphtherie-Fälle gemeldet worden wie noch nie seit Beginn der Erfassung. Bis Mitte November wurden acht bestätigte Infektionen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) übermittelt, wie es im aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten des Lageso heißt. Das sei die höchste je gemessene Zahl seit Beginn der Erfassung im Jahr 2001. Zwei Menschen seien dieses Jahr im Zusammenhang mit ihrer Diphtherie-Infektion gestorben.

Sieben der acht Infektionen stehen den Angaben nach in Zusammenhang mit einem aktuellen Ausbruchsgeschehen, das vor allem wohnungslose Menschen betrifft. Für einen Fall stünden die Ergebnisse noch aus. «Das Auftreten von Haut- bzw. Wunddiphtherie ist häufig mit geringen Hygienestandards verbunden, die oft im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch stehen können», erklärt das Lageso. Sieben Betroffene hätten an einer Hautdiphtherie gelitten, ein Mensch an einer respiratorischen Diphtherie.





Vor 2024 wurde in Berlin jeweils höchstens ein Fall pro Jahr festgestellt. 2024 kam es laut Lageso mit fünf Fällen erstmals zu einem starken Anstieg der Fallzahlen. Deutschlandweit wurden dieses Jahr laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang 46 Diphtherie-Fälle gemeldet.

Diphtherie-Fälle in Deutschland dank Impfung selten

Die Krankheit wurde früher auch als «Würgeengel der Kinder» bezeichnet. In Deutschland kommt Diphtherie mittlerweile dank der Impfung nur noch selten vor. Menschen mit einer Hautdiphtherie können Wunden auf der Haut bekommen. Symptome einer Rachendiphtherie umfassen laut RKI unter anderem Halsschmerzen, Fieber, pfeifende Geräusche beim Einatmen, Schwellungen der Halslymphknoten. Später kann eine Mandelentzündung auftreten.

Diphtherie-Todesfälle sind in Deutschland nach RKI-Angaben sehr selten. 2025 starb ein zehn Jahre alter Junge aus Brandenburg an der Krankheit. Die Wahrscheinlichkeit für Betroffene, an der Krankheit zu sterben, liegt nach Angaben des RKI bei fünf bis zehn Prozent, deutlich höher liegt sie bei Kindern unter fünf und bei Erwachsenen über 40 Jahren.

Impfung wird für alle empfohlen

Die Impfung bietet laut RKI einen zuverlässigen Schutz gegen die Symptome der Diphtherie, nicht aber vor der Infektion mit dem Erreger. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät allen zur Diphtherieimpfung. Normalerweise erhalten Säuglinge zur Grundimmunisierung drei Dosen im Alter von zwei, vier und elf Monaten. Eine erste Auffrischungsimpfung empfiehlt die Stiko bei fünf- bis sechsjährigen Kindern, eine zweite im Alter von 9 bis 17 Jahren. Erwachsene sollten den Impfschutz alle zehn Jahre auffrischen lassen.