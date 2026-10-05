Berlin (dpa/bb) – Am Autobahndreieck Funkturm im Berliner Westen hat sich im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke die Verkehrsführung geändert. «Von der A115 wird man über den Rastplatz Avus zur Jafféstraße und den Messedamm geführt. Von dort geht es über die AS Spandauer Damm auf die A100», teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Bisher wurden Autofahrer und Autofahrerinnen, die von der Avus kommend auf die A100 in nördliche Richtung weiterfahren wollen, über eine Rampe auf die Halenseestraße Ost geführt und von dort weiter auf den Messedamm. Am Spandauer Damm konnten sie dann auf die A100 fahren.





Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Stau einstellen

Nun führt eine neue, einspurige Rampe die Autos zunächst südlich an der Avus-Raststätte vorbei auf die alte Jafféstraße. Auf dieser müssen die Fahrerinnen und Fahrer eine kleine Schleife fahren, um dann ebenfalls auf den Messedamm abbiegen zu können. Die alte Rampe in Richtung Halenseestraße Ost wurde gesperrt.

Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Verkehrsinformationszentrale auf Stau in dem Bereich einstellen. Zwar seien die Ampelschaltungen angepasst worden. Insbesondere im Kreuzungsbereich Alte Jafféstraße/Messedamm seien aber in Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen Behinderungen möglich.

Neubau der Ringbahnbrücke schreitet voran

Die Einschränkungen rund um das Autobahndreieck sollen noch bis Sommer 2027 andauern. Dann plant die Projektmanagementgesellschaft Deges die Fertigstellung der neuen Ringbahnbrücke, die die A115 und die A100 wieder nahtlos miteinander verbinden soll.

Die alte Brücke war im Frühjahr vergangenen Jahres aufgrund eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk kurzfristig gesperrt und abgerissen worden. Ebenso erging es der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke. Auch diese wird derzeit neu gebaut und soll gleichzeitig mit der Ringbahnbrücke fertig werden.