Berlin (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin setzt künftig auf die Technologien der Zukunft. Mit der sogenannten Technologie- und Digitalstrategie F-Tech wird ein gemeinsames Datenfundament und eine neue Plattform für die Fans geschaffen, eine KI soll das Team im Alltag unterstützen. «Wir sind der erste Handball-Club, der diesen Weg geht», sagte Geschäftsführungsmitglied Paul Drux bei der Präsentation bei Google Berlin, «es wird nicht dazu führen, dass wir Mitarbeiter entlassen, sondern mehr schaffen können.»

Dabei bündeln eine neue Webseite sowie eine App, die ab Dezember freigeschaltet werden sollen, alle Angelegenheiten für die Anhänger, die mit ihrer Füchse-ID auf die Plattform zugreifen können. Im geschäftlichen Alltag des Pokalsiegers wird die KI mit Namen Anzel schon seit Oktober genutzt und verschafft den Verantwortlichen mehr Zeit.





Für Geschäftsführer Bob Hanning werden mit der neuen Plattform die Baustellen Merchandising und Digitalisierung angegangen, bei denen Drux «federführend die Verantwortung» erhalten habe. «Wir sind ein Familienunternehmen, da kann uns die Digitalisierung und Vermarktung sehr helfen», sagte Hanning.

Mit dem IT-Unternehmen Stackwork, mit dem ein Vertrag über fünf Jahre geschlossen wurde, wurde ein System entwickelt, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. «Google wird beim Thema KI unterstützen. Vom Wissen eines Weltkonzerns werden die Füchse maximal profitieren», sagte Hanning. Christopher Jahns, Vorstand für Technologie und Nachhaltigkeit bei den Füchsen, sprach von einer 80- bis 90-prozentigen Zeitersparnis bei gewissen Themen und somit einer großen Entlastung der Mitarbeiter.

Verbliebene Baustellen werden geschlossen

Für Hanning ist der Schritt in Richtung der Digitalisierung auch eine Etappe für den anvisierten Rückzug als Geschäftsführer: «Wir werden in Zukunft Baustellen schließen und können uns dann für die nächsten Jahre aufstellen, wenn Paul in meine Fußstapfen treten wird. Wir werden sehr erfolgreich in die Zukunft blicken.»

Die Füchse wollen die neuen Möglichkeiten nicht nur für sich behalten, sondern werden die Erkenntnisse teilen. Für den Nachmittag sind alle Berliner Proficlubs zu einer Informationsveranstaltung geladen.