Potsdam (dpa/bb) – Die bundesweit wenigsten Haftpflichtschäden an Fahrzeugen gibt es in Brandenburg. Im Bezirk Elbe-Elster liegen die Schäden rund ein Drittel unter dem bundesweiten Durchschnitt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die schlechteste Schadenbilanz hat Offenbach, danach folgen Gelsenkirchen und Berlin.

Der Verband berechnete die Schadenbilanzen und Regionalklassen der 413 Zulassungsbezirke in Deutschland neu. Mehr als 260.000 Autofahrerinnen und -fahrer in Dahme-Spreewald, Potsdam und Barnim werden demnach in eine niedrigere Klasse eingestuft. In Cottbus hingegen steigt die Regionalklasse der Kfz-Haftpflichtversicherung um eine Klasse.





Mehrere Bezirke in niedrigere Klassen eingestuft

In der Teilkaskoversicherung wechseln den Angaben zufolge die Bezirke Frankfurt an der Oder, Oberspreewald-Lausitz, Prignitz und Spree-Neiße in eine niedrigere Regionalklasse. Der Bezirk Teltow-Fläming wird in eine höhere Klasse eingestuft. Bei der Vollkaskoversicherung sinken die Bezirke Prignitz und Brandenburg in der Klasse, wie es hieß.

Die Regionalklasse errechnet sich aus der Schadenbilanz eines Zulassungsbezirks. Wie hoch der persönliche Versicherungsbeitrag ist, hängt aber von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen etwa die Typklasse des Fahrzeugs, die jährliche Fahrleistung und die Entwicklung der Reparaturkosten.