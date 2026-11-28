Blankenfelde-Mahlow (dpa/bb) – Die Linke in Brandenburg hat eine neue Landesvorsitzende. Die Sozialarbeiterin Svenja Gross-Lattwein aus der Uckermark wurde beim Parteitag in Blankenfelde-Mahlow an die Spitze der Landespartei gewählt. Die Wahl des zweiten Mitglieds der Doppelspitze dauerte an.

Die bisherige Landesvorsitzende Katharina Slanina bewarb sich erneut um den Führungsposten, unterlag jedoch ihrer Herausforderin. Gross-Lattwein erhielt 65 Stimmen. Auf Slanina entfielen 62 Stimmen. Sie verzichtete daraufhin, in einem weiteren Wahlgang für den Co-Vorsitz anzutreten. Slanina stand seit 2020 an der Spitze der Brandenburger Linken.





Nach dem verlorenen Wahlgang sagte sie, sie werde sich weiter in der Linken etwa in Eisenhüttenstadt engagieren. «Links sein bedeutet nicht, dass man ein Amt innehat, sondern links sein bedeutet, dass man das hier im Herzen trägt, und das werde ich auch weiter tragen.»

Die Brandenburger Landespartei, die einen Mitgliederzuwachs erlebt, will 2029 den Wiedereinzug in den Landtag erreichen. Ende 2025 war der damalige Co-Landesvorsitzende der Brandenburger Linken, Sebastian Walter, im Streit zurückgetreten.

Beim Parteitag wurde nach internen Auseinandersetzungen und Querelen dazu aufgerufen, solidarisch und fair miteinander umzugehen. Von Grabenkämpfen war teils die Rede. Slanina, die sich Kritik an ihrer Arbeit als Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität ausgesetzt sah, rief vor der Wahl noch zur Geschlossenheit auf. «Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt», sagte sie.