Berlin (dpa/bb) – Die staatliche syrische Fluggesellschaft Syrian Airlines verbindet den Flughafen BER ab sofort zweimal pro Woche mit der syrischen Hauptstadt Damaskus. Die Flüge finden jeweils dienstags und freitags statt, teilte der Flughafen BER mit. Den Angaben zufolge kommt ein Airbus A320 mit 156 Sitzplätzen zum Einsatz. Die Flugzeit beträgt demnach rund vier Stunden und 15 Minuten.

«Gerade für die vielen Menschen in Berlin und Brandenburg mit familiären, kulturellen oder wirtschaftlichen Beziehungen nach Syrien schafft die neue Verbindung zusätzliche Reisemöglichkeiten», sagte BER-Chefin Aletta von Massenbach.





Die 1946 gegründete Syrian Airlines fliegt der Mitteilung zufolge insgesamt 18 Ziele in Syrien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten an. Zum Streckennetz gehören unter anderem Amsterdam, Doha, Abu Dhabi, Istanbul und Dubai.