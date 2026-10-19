Berlin (dpa) – Das Brandenburger Tor bekommt eine neue sparsamere Fassadenbeleuchtung. Die alte Lichtanlage in der Hauptstadt werde durch neue LED-Lampen ersetzt, teilte das Berliner Immobilienmanagement mit. Am nächtlichen Erscheinungsbild des Tors soll sich demnach nichts ändern.

Die aktuelle Anlage aus dem Jahr 2002 sei zunehmend störanfällig und Ersatzteile kaum verfügbar, teilen die Betreiber mit. Neue LED-Technik soll nicht nur zuverlässiger sein, sondern auch bis zu 40 Prozent weniger Energie verbrauchen. Insgesamt 281 Leuchten werden dafür ausgetauscht. Die Modernisierung der gesamten Anlage kostet den Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Euro.





Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, Teile des Tors werden während der Arbeit abgesperrt. Der mittlere Durchgang werde weiter nutzbar und nachts ebenfalls beleuchtet sein. Anfang Dezember soll die neue Lichtanlage dann in Betrieb gehen.