Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nebel und Sprühregen bestimmen die Tage Berlin und Brandenburg. Dabei werden von heute an bis Samstag Temperaturen von maximal 13 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Süden Brandenburgs soll sich der Nebel heute im Verlauf des Vormittags regional auflösen. Von der Prignitz her nimmt demnach gleichzeitig die Bewölkung zu und es soll stellenweise regnen. Wolken und Regen erreichen laut den Wetterexperten zum späten Vormittag auch den Berliner Raum und überdecken in der zweiten Tageshälfte Südbrandenburg.





Am Freitag und Samstag ist es dem Wetterbericht zufolge stark bewölkt und zeitweise hochnebelartig bedeckt. Auch die Nächte bringen demnach Nebel – die Tiefstwerte sinken auf 7 bis 3 Grad. In der Nacht zum Freitag soll es örtlich auch kurz auflockern, in der darauffolgenden Nacht mischen sich zum Nebel Wolken. Tagsüber ist am Samstag vereinzelt mit etwas Sprühregen zu rechnen.