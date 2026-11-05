Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Frost und Nebel begleiten das ruhige Herbstwetter in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Donnerstag löst sich der Nebel örtlich auf, danach ist es heiter und trocken bei Höchstwerten um 9 Grad. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel zunächst meist klar, später breitet sich von Nordosten her Nebel aus. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad.

Am Freitag zeigt sich im Süden anfangs die Sonne. Ab Mittag zieht dort, wie in den übrigen Regionen, Hochnebel auf, der örtlich auflockert. Das Thermometer steigt nur auf 5 bis 8 Grad. Die Nacht zum Samstag verläuft wolkig bis hochnebelartig bedeckt. Gegen Morgen lockert es von Osten her auf. Mit 3 bis 1 Grad wird es kalt, am Morgen sind bis zu minus 1 Grad möglich.





Am Samstag wechseln sich Hochnebel und sonnige Abschnitte ab. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad.