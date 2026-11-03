Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Am Dienstag zeigt sich das Herbstwetter in Berlin und Brandenburg ruhig und zeitweise trüb. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Himmel ist stark bewölkt und es fällt örtlich etwas Regen. Die Temperaturen erreichen etwa 9 Grad.

Am Mittwoch lockern die Wolken auf, stellenweise zieht Nebel auf. Es bleibt trocken, die Werte sinken auf 4 bis 1 Grad, teils ist Frost möglich. Tagsüber ist es wolkig und niederschlagsfrei bei rund 9 Grad. Die Nacht zum Donnerstag verläuft trocken, örtlich bildet sich Nebel. Das Thermometer fällt auf 3 bis minus 1 Grad, verbreitet gibt es leichten Frost. Am Donnerstag halten sich anfangs teils Nebel oder Hochnebel, danach wird es weitgehend heiter und bleibt trocken bei 8 bis 10 Grad.



