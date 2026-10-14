Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem zunächst grauen Morgen wird es in Berlin und Brandenburg im Tagesverlauf freundlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lockert die Bewölkung ab Mittag auf. In der Uckermark sind am Morgen einzelne Schauer möglich. Im Nordosten Brandenburgs kann es am Mittag und frühen Nachmittag einzelne Windböen geben. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bildet sich verbreitet Nebel, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad. Stellenweise ist leichter Frost am Boden möglich.





Am Donnerstag löst sich der Nebel allmählich auf. Bei leichter Bewölkung zeigt sich hin und wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.