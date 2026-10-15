Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer in Berlin und Brandenburg früh unterwegs ist, muss sich auf Nebel einstellen. Im Laufe des Tages lösen sich die Nebelfelder und der Dunst nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch auf. Danach wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag bildet sich erneut Nebel, der bis in die frühen Morgenstunden anhält. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad.





Am Freitag löst sich der Nebel wieder auf und es wird heiter und sonnig. Erst am späten Nachmittag ziehen mehr Wolken auf. Regen wird nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad.