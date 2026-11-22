Berlin (dpa) – Dick eingepackt in eine schwarze Winterjacke und mit einem breiten Grinsen genoss Brajan Gruda den Abschluss seiner perfekten Berliner Fußballwoche. Erst der Sieg im DFB-Trikot am Montag, dann ein Treffer und eine Vorlage beim 5:1 (1:1) von RB Leipzig gegen Union Berlin: Für den 22-Jährigen hätte es in der Hauptstadt kaum besser laufen können.

«Ich bin mega happy, dass wir in beiden Spielen mit drei Punkten vom Platz gegangen sind. Hat einfach Bock gemacht», sagte Gruda mit der Auszeichnung «Spieler des Spiels» in den Händen. Schon am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) kann er im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen RC Lens nachlegen.





Demichelis bremst Euphorie: «Was sollen wir feiern?»

Die Offensive der Sachsen ist mit 32 Treffern nach zehn Spieltagen das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Selbst Spitzenreiter Dortmund (17) und Bayern (30) können da nicht mithalten. Auch in der Tabelle ist Leipzig als Vierter mit nur drei Punkten Rückstand auf den BVB in Schlagdistanz. «Es läuft. Wir sind eine geile Truppe, haben geile Kicker und es macht Spaß», schwärmte Gruda nach seinem ersten Bundesligator seit März.

Die Euphorie seines Spielers wollte Trainer Martín Demichelis allerdings nicht teilen. «Mit 21 Punkten haben wir kein Ziel erreicht. Was sollen wir feiern?», fragte der Argentinier und bemängelte die Chancenverwertung seines Teams. Schon zur Pause hätte die Partie entschieden sein müssen.

«So viele Konter, wie wir heute hatten, reichen normalerweise für zehn Spiele. Da müssen wir besser werden, gerade mit den Gegnern, die jetzt auf uns zukommen», forderte auch Christoph Baumgartner. Nach dem Spiel gegen Lens warten mit Freiburg und Leverkusen zwei Konkurrenten um die Königsklasse.

Gruda in aller Munde: «Kein einfaches Spiel für mich»

Auch Gruda lieferte bei seinem starken Auftritt mit einem Tor und einer Vorlage nicht nur positive Schlagzeilen. Nach einem Zweikampf schleuderte der 22-Jährige aus Ärger über einen ausgebliebenen Pfiff seinen Schuh über den Rasen und sah Gelb. «Kein einfaches Spiel für mich. In der ersten Hälfte war ich emotional», räumte er hinterher ein.

Für Demichelis war Gruda dennoch «der Name der Woche» in Deutschland. «Ich liebe den Jungen und habe eine gute Beziehung zu ihm – als Spieler und als Mensch», sagte der Südamerikaner und mahnte zugleich zur Geduld: «Wir müssen ihm bisschen helfen und ihn in Ruhe lassen.»

Auch Baumgartner sieht bei seinem Mitspieler noch Luft nach oben. «Er weiß auch, dass er noch besser spielen kann. Ich mag den richtig. Das macht schon Spaß, mit so einem Vogel zusammenzuarbeiten», sagte der Österreicher. Den Schuhwurf wolle er Gruda noch mehrfach vorhalten. Ridle Baku drohte sogar mit einem «Arschtritt».

Meisterschaftskampf? Baumgartner vertröstet auf April

Die Ausgeglichenheit des Kaders und die Qualität auf der Bank zählen zu Leipzigs Erfolgsfaktoren. Die fünf Treffer bei Union verteilten sich auf fünf verschiedene Torschützen: Antonio Nusa, Romulo, Gruda, Rocco Reitz und Baku. «Das habe ich so hier in der Mannschaft in Leipzig noch nie erlebt. So eine homogene Truppe, die an einem Strang zieht. Das merkst du einfach. Das ist einfach außergewöhnlich», befand Baumgartner.

Die Stimmung in Leipzig könnte also kaum besser sein. Reichen die starken Leistungen sogar für einen Angriff auf die Meisterschaft? Von einem möglichen Titelkampf will Baumgartner rund ein halbes Jahr vor Saisonende noch nichts wissen. Auch Bayern Münchens Remis und die Verletzung von Harry Kane ändern daran nichts. «Wir wollen überhaupt nicht auf die Bayern schauen. Und auch nicht auf Dortmund, sondern nur auf uns», betonte der Österreicher.

Erst wenn Leipzig auch im Frühjahr noch ganz oben mitmischt, soll die Titelfrage gestellt werden. «Die Lücke ist erst da, wenn wir am 30. Spieltag da oben dabei sind», sagte Baumgartner.