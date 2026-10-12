Berlin (dpa/bb) – Ein weiterer Abschnitt des Berliner Mauerparks wird saniert. Zwischen Amphitheater und Max-Schmeling-Halle würden auf insgesamt rund 7.500 Quadratmetern Wege, technische Infrastruktur und Vegetationsflächen erneuert sowie Hangbereiche gesichert, teilte die landeseigene Grün Berlin mit. Auch das Amphitheater selbst, wo in den Sommermonaten sonntags Karaoke stattfindet, werde in den Randbereichen saniert und der Bühnenzugang barriereärmer.

Am Hang werden unter anderem Erosionsschäden beseitigt und neue Bäume gepflanzt. So sollen robuste, klimaangepasste Grünflächen entstehen, die den Folgen von Starkregen und Trockenheit sowie der intensiven Nutzung standhalten können. Die Graffiti-Flächen an der denkmalgeschützten Hinterlandmauer sollen auch während der Sanierung abschnittsweise zur Verfügung stehen. Zusätzlich würden temporäre Ausweichflächen für Graffiti eingerichtet.





Große Teile südlich des Amphitheaters in Richtung Eberswalder Straße können dagegen nach Bauarbeiten wieder genutzt werden. Auch dort wurden Wiesen saniert, Bäume gepflanzt und eine Infrastruktur für Bewässerung und Entwässerung installiert. Kleinere Teilflächen bleiben aber noch gesperrt, damit neu angelegte Wiesenflächen sich etablieren können.

Die Sanierung des Sonnenhügels einschließlich des Amphitheaters soll im Frühjahr 2027 beendet werden. Anschließend werde der Streetballplatz an der Schwedter Straße saniert.