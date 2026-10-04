Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys bleiben in der Saisonvorbereitung weiter sieglos. Der deutsche Volleyballmeister verlor ein Testspiel beim französischen Champions League-Teilnehmer Tours VB glatt mit 0:3 (17:25, 24:26, 21:25). Beste Berliner Punktesammler waren Nolan Flexen mit 15 und Alexandru Rata mit 10 Punkten.

Bei den Berlinern hakte es vor allem im Angriff, wo die Fehlerquote insgesamt viel zu hoch war. Trainer Andrea Anastasi musste dabei auf Libero Erik Shoji und den verletzten Mittelblocker Yanick Goralik verzichten. Einen Tag zuvor gab es an selber Stätte bereits eine 2:3-Niederlage gegen Poitiers.





Die letzten beiden Testspiele finden am kommenden Wochenende bei einem kleinen Turnier im polnischen Zalesewo statt. Am 16.10. bestreiten die Berliner dann ihr erstes Pflichtspiel beim Ligacup in Hildesheim gegen die Netzhoppers KW.