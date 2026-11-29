Blankenfelde-Mahlow (dpa/bb) – Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag will die Linke in Brandenburg mit einer neuen Führungsspitze Kurs auf die Wahl 2029 nehmen. Die Sozialarbeiterin Svenja Gross-Lattwein aus der Uckermark wurde beim Parteitag in Blankenfelde-Mahlow an die Spitze der Landespartei gewählt. Die Newcomerin setzte sich knapp gegen die bisherige Landesvorsitzende Katharina Slanina durch, die zuvor in die Kritik geraten war.

Den Co-Vorsitz übernimmt Candy Boldt-Händel aus Oranienburg. Allerdings entschied hier das Los, nachdem zuvor mehrere Wahlgänge gescheitert waren. Weder Boldt-Händel noch der andere Bewerber Daniel Irrgang erreichten die erforderliche Mehrheit. Der Parteitag wurde auch von internen Querelen überschattet.





Partei wächst

Die Linkspartei hat nach eigenen Angaben inzwischen fast 5.500 Mitglieder in Brandenburg. Laut Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg gibt es zehn bis zwölf Eintritte pro Woche. «Wir werden als Partei gerade stärker in den Städten und auch auf den Dörfern», sagte der Linke-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling beim Parteitag. Er wünsche sich, dass die Linke Brandenburg wieder rot färbe.

2024 schied die Linke aus dem Landtag aus. Zuletzt konnte die Partei in einer Umfrage in der Wählergunst zulegen und kam auf neun Prozent. 2029 steht die nächste Landtagswahl an. Themen der Linken sind unter anderem das Engagement gegen Rechtsextremismus und die Forderung, Reichtum fairer zu verteilen.

«Gemeinsam über Brücken gehen»

Diese Situation sei für alle nicht leicht, sagte Boldt-Händel, nachdem er per Losentscheid das Amt des Vorsitzenden in einer Doppelspitze übernommen hatte. «Wir müssen dazu kommen, Einigkeit aufzubauen», erklärte er. «Wir müssen jetzt gemeinsam über Brücken gehen.» Boldt-Händel ist als Organisator des CSD Oberhavel bekannt.

Der unterlegene Bewerber Irrgang, der eigentlich ein Team mit Slanina bilden wollte, kündigte an, mit dem neuen Führungsduo zusammenarbeiten zu wollen. Irrgang wurde zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.

Slanina unterliegt mit drei Stimmen

Die bisherige Landesvorsitzende Katharina Slanina bewarb sich erneut um den Führungsposten, unterlag jedoch ihrer Herausforderin. Gross-Lattwein erhielt 65 Stimmen, auf Slanina entfielen 62 Stimmen. Sie verzichtete daraufhin, in einem weiteren Wahlgang für den Co-Vorsitz anzutreten.

Slanina stand seit 2020 an der Spitze der Brandenburger Linken. Sie sah sich öffentlicher Kritik an ihrer Arbeit als Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität ausgesetzt. Dabei geht es laut einem Bericht des «Tagesspiegel» um Kritik von Gewerkschaften und unter anderem um ihren Führungsstil und die Personalpolitik. Slalina sagte beim Parteitag, die Vorwürfe seien unwahr, ehrabschneidend und sollten sie beschädigen. Zudem gibt es Streit mit Ex-Linken-Chef Sebastian Walter, der Ende 2025 zurücktrat.

«Kein leichter Weg»

Die neue Landesvorsitzende Gross-Lattwein will für ein sozial gerechtes Brandenburg eintreten, wie sie in ihrer Bewerbungsrede sagte. «Ich verspreche euch keinen leichten Weg, aber einen gemeinsamen Weg.» Die Politikerin arbeitete in der Jugendhilfe und trat 2024 in die Linke ein. Sie engagierte sich bei der globalisierungskritischen Organisation Attac sowie in der Friedensbewegung und ging gegen Hartz IV auf die Straße.

Beim Parteitag wurde dazu aufgerufen, solidarisch und fair miteinander umzugehen. Auch von Grabenkämpfen war teils die Rede. «Ich finde, dass ihr in Brandenburg nicht immer einen guten Umgang miteinander pflegt», sagte Linke-Bundesgeschäftsführer Ehling.