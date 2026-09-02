Erkner (dpa/bb) – Er soll in Erkner eine 24-Jährige auf offener Straße getötet haben – nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen den 29-Jährigen sei Haftbefehl verkündet worden, sagte Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) im Innenausschuss des Landtags. «Der Tathergang, die Motivation des Tatverdächtigen, die genaue Täter-Opfer-Beziehung, das alles ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.» Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mordverdacht aus niedrigen Beweggründen aus. «Als mögliches Tatmotiv kommt eine Streitigkeit über den Umgang mit dem gemeinsamen minderjährigen Kind in Betracht», hatte eine Sprecherin der Behörde in Frankfurt (Oder) mitgeteilt. Der Mann mit kongolesischer Staatsbürgerschaft soll am Montag die Frau aus Kamerun getötet haben. Tatwerkzeug soll ein Messer gewesen sein, so der Minister im Ausschuss.





Nach der Tat war der Mann der Polizei zufolge zunächst vom Tatort an einer Brücke geflüchtet, konnte dann aber nach Zeugenhinweisen gefasst werden.