Berlin/Bad Freienwalde (dpa/bb) – Nachdem die 13-jährige Lisa mutmaßlich von einem jungen Mann getötet und ihre Leiche in Brandenburg gefunden wurde, leidet der dortige Ort unter Anfeindungen. Auch sonst verbreiten sich im Internet Gerüchte, die für Angst sorgen. Unterdessen ermittelt die zuständige Mordkommission des Berliner LKA weiter, um den Fall so weit wie möglich aufzuklären – auch wenn der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Mann, inzwischen tot ist.

Die Bürgermeisterin von Bad Freienwalde an der Grenze zu Polen, Ulrike Heidemann, schrieb: «Die Nachricht vom gewaltvollen Tod von Lisa T. hat mich tief erschüttert.» Auch die Menschen in der Stadt und besonders im Ortsteil Altglietzen seien stark betroffen. «Zusätzlich belasten pauschale Anschuldigungen und beschimpfende Anrufe die Menschen vor Ort.»





Den Bürgern würde «ohne gesicherte Grundlage eine Mitschuld zugeschrieben», monierte Heidemann. Sie betonte: «Wir bitten darum, keine unbestätigten Behauptungen weiterzutragen.»

Trauergottesdienst in Altglietzen

Andere offizielle Stellen der Stadt hatten bereits berichtet, dass es im Internet Anfeindungen gegen die Bevölkerung gebe, weil nicht auf angebliche Hilferufe reagiert worden sei. Tatsächlich liegen Polizei und Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf solche Hilferufe vor. Auch konkrete Recherchen von Journalisten zu dem Thema erbrachten keine Ergebnisse.

Am Sonntag soll es um 18.00 Uhr in der Kirche Altglietzen einen Gedenkgottesdienst geben. «Er soll den Menschen vor Ort Raum für gemeinsames Trauern, Trost und Zusammenhalt geben.» Im Internet wurde auch eine Trauerfeier in Marzahn am Sonntagvormittag bei einer Bestattungsfirma angekündigt.

Polizei warnt vor Verbreiten von Gerüchten

Die Polizei warnte auch vor weiteren Gerüchten rund um den Fall. In einem weit verbreiteten Beitrag im Internet werde von einem blauen Bus gesprochen, aus dem heraus Kinder angesprochen würden. Auch dazu gebe es keine tatsächlichen Hinweise, die Polizei könne diese Behauptungen nicht bestätigen. Man bitte darum, solche Nachrichten nicht noch weiter zu verbreiten.

Die Kriminalpolizei versucht weiter, die offenen Fragen zu der Entführung des Mädchens, dem Verschleppen in das leerstehende Haus in Brandenburg, der Todesursache und dem Zeitpunkt des Todes zu klären. Laut Staatsanwaltschaft wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Zu dem gefundenen Auto mit polnischem Nummernschild erbittet die Polizei noch Hinweise. Derzeit würden eingehende Mitteilungen noch gesammelt, hieß es.

GdP: Familie und Angehörige haben Antworten verdient

Lisa verschwand am Dienstag vor einer Woche. Ihre Leiche wurde am Sonntag gefunden, ebenso der mutmaßliche Täter, der sich selbst töten wollte und an seinen Verletzungen am Mittwoch starb.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte: «Man ermittelt nicht gegen Tote, aber das bedeutet erstmal nur, dass sich kein Verfahren gegen eine Person richtet. Die Spuren und Beweismittel werden ausgewertet und die Tat wird rekonstruiert. Familie und Angehörige haben Antworten verdient.»