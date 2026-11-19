Leipzig (dpa) – Nach seinen starken Länderspielen hat Brajan Gruda für den Bundesliga-Alltag mahnende Worte seines Trainers mit auf den Weg bekommen. «Es ist immer schön, für die Nationalmannschaft zu spielen», sagte RB Leipzigs Coach Martin Demichelis. Aber zurückzukommen und sofort wieder die Leistung für den Verein abzurufen, das sei oft das Schwierige. Sein Rat an Gruda: «Er muss mit den zwei Füßen auf dem Boden bleiben.»

Der 51-malige argentinische Fußball-Nationalspieler Demichelis verfolgte Grudas Entwicklung in der Länderspiel-Pause genau. Gruda habe «zwei super Spiele und zwei sehr schöne Tore» gemacht, sagte 45-Jährige über die Einsätze gegen Serbien und die Niederlande. Gleichwohl dürfe er jetzt nicht abheben.





Die Qualitäten des 22 Jahre alten Dribblers werden am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin gefragt sein. Nachdem auf Schalke Ende Oktober der erste Auswärtssieg in der Liga gelungen war, will Leipzig nun An der Alten Försterei nachlegen.

In der Offensive läuft es bei RB

Gruda trägt zur erfolgreichen Leipziger Offensive bei. In neun Bundesligaspielen haben die Sachsen 27 Tore erzielt. Defensiv gehört man mit 13 Gegentoren zwar zum oberen Drittel der Liga, doch man könne dort noch besser werden, sagte Demichelis.

Offensiv gibt es wenig Grund zu klagen. Elf verschiedene Torschützen zeugen von der Variabilität, zudem haben sich Spieler wie Tidiam Gomis (drei Tore) und Romulo (fünf Tore) qualitativ gegenüber der Vorsaison gesteigert. Union Berlin hat hingegen mit 21 Gegentoren die zweitmeisten der Bundesliga.