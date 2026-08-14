Schlepzig (dpa) – Nach Sperrungen von Wasserwegen wegen des Eichenprozessionsspinners sind alle Fließe im Unterspreewald wieder freigegeben. Das teilte das Landesamt für Bauen und Verkehr am Nachmittag mit.

Im Juli waren einige Wasserwege kurzfristig gesperrt worden. Wegen des massiven Befalls mit dem Eichenprozessionsspinner seien wichtige Sicherungsarbeiten entlang der Gewässer nicht möglich gewesen, hieß es damals vom Verkehrsministerium. Der Landesbetrieb Forst führte dann nach und nach Sicherungsarbeiten an Bäumen durch, damit die Wasserrouten wieder sicher mit Booten genutzt werden können.





Die winzigen Brennhaare der Raupen des Nachtfalters enthalten ein Nesselgift und können bei Kontakt Hautreizungen mit starkem Juckreiz und Quaddeln auslösen. Augenreizungen, Husten oder asthmaartige Beschwerden sind möglich.