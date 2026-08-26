Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter zeigt sich in Berlin und Brandenburg noch freundlich, doch ein Umschwung ist in Sichtweite. Heute ist es weitgehend sonnig bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden Brandenburgs könnte es jedoch auch leichte Regenschauer geben. Die Höchstwerte erreichen demnach 22 bis 26 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei Tiefsttemperaturen von 15 bis 11 Grad trocken.

Am Donnerstag rechnet der DWD mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Freitag nehmen die Wolken zu. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 15 Grad. Am Freitag ist es zunehmend bewölkt. Laut DWD kann es zu Schauern und Gewittern kommen, auch Unwetter sind möglich. Die Höchsttemperaturen bleiben bei 26 bis 29 Grad.



