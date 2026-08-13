Berlin (dpa) – Nach dem Beobachten der Sonnenfinsternis mussten Krankenhäuser in Berlin einige Menschen mit Augenbeschwerden behandeln. Die Charité teilte mit, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seien zehn Patienten im augenärztlichen Notdienst behandelt worden. Auch der Krankenhausbetreiber Vivantes sprach von zehn Menschen, die mit leichten Sehstörungen in die Klinik für Augenheilkunde kamen.

Augenärzte hatten gewarnt, die Sonnenfinsternis mit ungenügendem Schutz oder mit gänzlich ungeschützten Augen anzuschauen.





«Da Symptome auch mit Verzögerung auftreten können, sind die Notaufnahmen darauf vorbereitet, dass sich in den kommenden Tagen weitere Betroffene vorstellen», teilte ein Charité-Sprecher noch mit. Bei einem Ausfall oder starken Einschränkung des Sehvermögens sollte umgehend der Notdienst kontaktiert werden.

Auch in anderen Regionen Deutschlands haben Menschen nach der Sonnenfinsternis wegen Augenbeschwerden ein Krankenhaus aufgesucht.