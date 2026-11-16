Berlin (dpa/bb) – Zehn Monate nach Fan-Gewalt am Berliner Olympiastadion gegen Polizeibeamte ist ein Anhänger von Hertha BSC zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 38-Jährigen des besonders schweren Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstands schuldig.

Zu den Ausschreitungen war es am 17. Januar vor Anpfiff des Fußball-Zweitligaspiels Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 gekommen. Etwa 300 Anhänger des Berliner Vereins hätten an den Zugängen zur Ostkurve «zunächst bereits wegen der bloßen Anwesenheit der Polizisten ihrem Unmut Luft gemacht», heißt es in der Anklage. Beamte wurden dann laut Ermittlungen aus einer größeren Personengruppe heraus unter anderem mit Flaschen, Fahnenstangen, Absperrgittern und Mülleimern beworfen.





Anwalt: «Über sich selbst erschrocken»

Der 38-Jährige habe durch den Wurf eines Ein-Liter-Tetrapaks einen Beamten leicht verletzt, so die Anklage. Die Randalierer hätten schließlich versucht, den Zugang zur Ostkurve mit einem Gitter zu barrikadieren, was nicht gelungen sei. Als der 38-Jährige ergriffen und vorläufig festgenommen wurde, habe er sich versteift und gegen die Laufrichtung gestemmt.

Der Hertha-Fan gestand über seinen Verteidiger. Sein Mandant sei erheblich angetrunken am Olympiastadion angekommen. Als er dann «Bewegung» gesehen habe, «ließ er sich wegen der Alkoholisierung dazu hinreißen, Dinge zu werfen», sagte der Anwalt. Der nicht vorbestrafte Angeklagte sei «erschrocken über sich selbst» und bitte um Entschuldigung.

Über 50 Menschen verletzt

Bei den Ausschreitungen vor dem Spiel, das 0:0 endete, wurden insgesamt 21 Beamte und 31 Fans verletzt – die Hertha-Anhänger vor allem durch eingesetztes Reizgas. Polizei und Fan-Vertreter warfen sich anschließend gegenseitig Provokationen und übertriebene Härte vor.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von zehn Monaten Haft auf Bewährung verlangt. Der Verteidiger stellte keinen konkreten Antrag. Es sei allerdings auch zu berücksichtigen, dass seinem Mandanten ein Stadionverbot drohe, über das der Verein noch entscheiden müsse, so der Anwalt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.