Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin dürfte auch im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit seinem Innenverteidiger-Duo Felix Uduokhai und Zeno van den Bosch auflaufen. Trainer Mauri Lustrinelli sei zwar kein Freund von Sprüchen wie «Never change a winning Team», dennoch wolle er seiner Mannschaft so viel Kontinuität wie möglich geben.

In den ersten Saisonspielen hatte der 50-Jährige im Abwehrzentrum viel experimentiert und auch Leopold Querfeld von Beginn an gebracht. Beim ersten Bundesligasieg der Saison gegen Elversberg sorgten allerdings Uduokhai und van den Bosch dafür, dass die Köpenicker ohne Gegentor blieben.





«Ich glaube, das haben sie sehr gut gemacht. Sie passen sehr gut zusammen. Ich nehme an, wir werden nicht viele Wechsel machen», kündigte Lustrinelli vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an.

Kemlein wieder auf der Bank?

Damit dürfte auch András Schäfer im Mittelfeld erneut den Vorzug vor U21-Nationalspieler Aljoscha Kemlein erhalten. Das Berliner Eigengewächs hatte sich in der vergangenen Saison zum Stammspieler entwickelt, bekam zuletzt aber immer weniger Spielzeit.

Gegen Elversberg wurde Kemlein sogar erst in der Nachspielzeit eingewechselt. «Er gibt unglaublich Gas. Die zwei Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft haben ihm geholfen. Er ist ein unglaublicher Arbeiter. Er will diese Phase überwinden und ein besserer Fußballer werden», berichtete Lustrinelli.

Wieder ein Heimsieg gegen den BVB?

Mit einem Sieg wollen sich die Eisernen etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Dortmund könnte mit einem Auswärtserfolg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen, da der SC Freiburg erst am Sonntag bei Bayer Leverkusen spielt. Vier der bisherigen 14 Bundesliga-Duelle mit dem BVB konnte Union gewinnen – alle im Stadion An der Alten Försterei.