Löwenberger Land (dpa/bb) – Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) ist gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehl erlassen worden. Zudem sei inzwischen die Identität des mutmaßlich Getöteten geklärt, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelt es sich um den 48 Jahre alten Mieter der Wohnung im Ortsteil Falkenthal. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 53 und 55 Jahren sollen mit dem Mann ein bekanntschaftliches Verhältnis gehabt haben.

Bereits am frühen Mittwochnachmittag nahmen die Ermittler den Angaben nach die zwei Tatverdächtigen vorläufig fest und durchsuchten ihre Wohnungen. Weitere Angaben zur Identität waren zunächst nicht bekannt. Am Dienstag wurde der Leichnam des 48-Jährigen in einem Wohnhaus in Falkenthal entdeckt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.