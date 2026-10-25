Berlin (dpa) – Nach dem Fund einer Leiche bei einem Brand in Berlin-Reinickendorf sieht die Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Todesursache dauern an, teilte die Polizei mit. Zur Brandursache ermittele das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

In der Wohnung in der Emmentaler Straße hatte es am Samstagnachmittag gebrannt. Rettungskräfte wurden gegen 18.50 Uhr gerufen, nachdem Zeugen Rauch wahrgenommen hatten. Der 27-jährige Mieter der Kellergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus war tot aufgefunden worden.





Ein Elektronotdienst schaltete den Strom in der Brandwohnung ab und überprüfte die Elektroinstallation. Während dieser Arbeiten war die Emmentaler Straße teilweise gesperrt.