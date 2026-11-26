Potsdam (dpa/bb) – Nach der Häufung mehrerer Fälle von Jugendgewalt in Brandenburg will Innenminister Jan Redmann (CDU) bei der Strafverfolgung aufs Tempo drücken. «Wer Gewalt ausübt, der muss spüren: Der Staat ist da, er schaut nicht weg und er ist schneller, als viele Täter denken», sagte Redmann CDU-Politiker im Landtag. «Jugendgewalt ist Gewalt, Punkt.»

Maßnahmenpaket für mehr Vorsorge

Der Landtag beschloss mit breiter Mehrheit von SPD, CDU, BSW und der WfB-Gruppe ein Maßnahmenpaket mit dem Titel «Sicher aufwachsen in Brandenburg». Die Vorbeugung von Jugendgewalt müsse ausgebaut werden, indem Kinder- und Jugendhilfe, Familien, Hilfen zur Erziehung und Schulsozialarbeit gestärkt würden. In Schulen sollten Spielräume für soziales Lernen, gewaltfreie Konfliktlösung und Demokratiebildung genutzt werden.





Ein Präventionsprogramm soll nach dem Vorbild der Initiative «Kurve kriegen» aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht werden. «Die Kosten pro Platz sind nicht gering, etwa 30.000 Euro pro Betroffenem», räumte der Minister ein. «Aber die Kosten eines Intensiv- und Mehrfachstraftäters sind erheblich höher.»

Verfahren gegen 46 Tatverdächtige

Seit dem Jahr 2024 wurden nach Angaben des Innenministers vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. So gab es mehrere gewaltsame Angriffe, unter anderem auf einer privaten Feier. «Wir haben die Tätergruppen ermittelt, inzwischen laufen in Potsdam Ermittlungsverfahren gegen 46 Personen», sagte Redmann. «Wir haben Rädelsführer festgenommen.»

In Frankfurt (Oder) hatten Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren im Oktober vor einer Oberschule auf einen 14-jährigen Schüler eingetreten und ihn geschlagen. Als Konsequenz der Gewaltfälle sollen die beteiligten Stellen besser zusammenarbeiten. Geplant ist eine landesweite Koordinierungsstelle für Jugendliche, die schwere Gewalttaten begehen, sowie für Intensivtäter.

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Annemarie Wolff zählte Konsequenzen auf, die bereits gezogen wurden: In Potsdam seien die Ermittlungsgruppe Iuventus und eine Taskforce Jugendgewalt eingerichtet worden, in Frankfurt (Oder) werde mit Elternkonferenzen und verstärkter Präsenz auf Schulwegen gegengesteuert. In Cottbus seien Sozialarbeit und Integrationsarbeit nach Fällen von Gewalt an Schulen eng verzahnt.

AfD: «Keine einzige Lösung»

Die AfD-Fraktion hält das Maßnahmenpaket für wirkungslos und stimmte dagegen. Der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch erhob Vorwürfe gegen die rot-schwarze Koalition: «Sie schlagen meines Erachtens das zweite Mal zu», sagte Hohloch. «Sie haben keine einzige Lösung in diesem Antrag vorgelegt, wie die kriminellen Migrantenbanden in Potsdam, in Frankfurt und sonstwo aufgehalten werden.»

Scharfe Kritik kam auch von der BSW-Fraktion: SPD und CDU müssten sich dafür entschuldigen, dass sie vor allem seit der Flüchtlingskrise von 2015 in ihrer Verantwortung auf Landes- und Bundesebene «versagt haben», meinte der Parlamentarische Geschäftsführer Falk Peschel.