Potsdam (dpa) – Gegen einen wegen Anschlagsplänen verurteilten Rechtsextremisten ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam wenige Monate nach seiner Haftentlassung wegen Volksverhetzung. Der 22-Jährige machte in einer vom NDR produzierten und online abrufbaren Dokumentation Äußerungen, die den Holocaust verherrlichen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte, die Behörde habe die Aussagen geprüft und ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine Zeitung» über den Vorgang berichtet.

Vor Jahren Sprengstoff-Anschläge geplant

Der heute 22-Jährige war 2023 in Potsdam wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Anschläge mit Sprengstoff geplant hatte. Im Februar dieses Jahres wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Der Neonazi, der als Jugendlicher eine rechtsterroristische Chatgruppe gegründet haben soll, hatte Sprengsätze getestet, wie er selbst einräumte. Laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat er die 2023 verhängte Freiheitsstrafe voll verbüßt.





Rechtsextremist spricht über sein Gedankengut

In der Dokumentation des Kanals STRG_F sagte der Beschuldigte, seine früheren Anschlagspläne seien nationalsozialistisch motiviert gewesen. Er trug im Interview in Potsdam eine Maske vor dem Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Auf eine Frage antwortete er: «Ich möchte, dass wir endlich wieder ein arisches Land sind.»

STRG_F ist ein Online-Reportageformat des Norddeutschen Rundfunks (NDR) für das Jugendnetzwerk Funk von ARD und ZDF. Die Berichte sind vor allem bei Youtube zu sehen.