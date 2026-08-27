Gosen-Neu Zittau (dpa) – Nach der Gewalttat mit zwei Toten in einem Schulgelände in Gosen-Neu Zittau bei Berlin harren zahlreiche Schülerinnen und Schüler noch auf dem Campus aus. «Ein Teil der Kinder befindet sich aktuell noch hier in der Turnhalle, weil wir die natürlich gerne an ihre Erziehungsberechtigten übergeben würden», sagte ein Polizeisprecher.

Eine Vielzahl von Rettungskräften und Notfallseelsorgern seien im Einsatz, um sich um die Kinder und ihre Angehörigen zu kümmern. «Wir haben aktuell dafür Sorge getragen, dass sie da versorgt werden mit Getränken und auch mit Nahrungsmitteln.» Die Polizei wolle auch wissen, um wen es sich handle. «Wir hoffen natürlich, dass auch die letzten Eltern dann in Kürze hier erscheinen.»





Eine Frau und ein Mann wurden bei der Gewalttat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur getötet. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger wurde nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen. Eine akute Gefahr soll nicht mehr bestehen.