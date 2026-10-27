Frankfurt (Oder)/Potsdam (dpa/bb) – Nach einer Gewaltattacke mehrerer Jugendlicher kommen Behörden heute in Frankfurt (Oder) zu einer Sicherheitskonferenz zusammen. Sie wollen sich über Konsequenzen aus dem brutalen Angriff gegen einen 14-Jährigen vor einer Schule abstimmen. Zu den Beratungen nehmen Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos) und die Polizei am Nachmittag (14.00 Uhr) im Rathaus Stellung.

Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren hatten in Frankfurt (Oder) vor einer Oberschule auf einen Schüler eingetreten und ihn geschlagen – auch gegen den Kopf und als er bereits am Boden lag. Zuletzt hieß es, es gebe zehn Verdächtige. Ein Video von der brutalen Attacke kursierte in sozialen Medien und löste Entsetzen aus.





In Potsdam sorgten mehrere Angriffe von Jugendgruppen und Raubstraftaten für Verunsicherung. Verdächtige sollen bereits längere Zeit straffällig sein.