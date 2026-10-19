Berlin (dpa/bb) – Nach der lebensbedrohlichen Verletzung eines Mannes bei einem Spätkauf in Berlin-Kreuzberg schwebt der 28-Jährige weiter in Lebensgefahr. Die Mordkommission des Landeskriminalamts sucht noch nach mindestens zwei Tatverdächtigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Am frühen Samstag gegen 2.30 Uhr war der 28-Jährige laut Staatsanwaltschaft von den Tätern derart am Kopf verletzt worden, dass er reanimiert werden musste. Demnach wurde er von einem Mann aus einer Gruppe zu Boden gebracht und von vier Personen am Boden liegend geschlagen und getreten. Ein 24-Jähriger, der laut Polizei mit dem 28-Jährigen unterwegs war, sei von den Angreifern ebenfalls attackiert und im Gesicht und am Arm verletzt worden.





Zwei Tatverdächtige bereits festgenommen

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin hatte die 4. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Nacht direkt die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt übernommen. In der Nähe des Tatorts seien ein 25-Jähriger und ein 33-Jähriger festgenommen worden. Die beiden Tatverdächtigen wurden für die Mordkommission in Polizeigewahrsam gebracht, wie es weiter hieß.

Mindestens zwei unbekannte Tatverdächtige werden gesucht. Sie sollen der Polizei zufolge kurz vor der Tat mit einem schwarzen beziehungsweise dunklen Auto am Ort des Geschehens angekommen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.