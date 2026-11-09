Berlin (dpa) – Tagelang wird nach einer 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn gesucht. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die Leiche des Mädchens wurde in Brandenburg gefunden.

Was wir wissen

Nach Angaben der Ermittler wurde die Leiche des gesuchten Mädchens in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg gefunden. Der Ort liegt im Nordosten Brandenburgs, nahe der Grenze zu Polen.



Die Leiche des Mädchens soll heute obduziert werden. Nach dpa-Informationen soll Lisa T. schon länger tot sein.



In dem Haus in Bad Freienwalde wurde ein Verdächtiger gefasst. Er steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, Lisa T. verschleppt und getötet zu haben. Der Mann ist schwer verletzt und befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand im Krankenhaus.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es «reiner Zufall», dass die Ermittler durch einen Hinweis auf einen «Hausfriedensbruch» auf den Tatort gestoßen sind. Zuvor war die Polizei informiert worden, dass jemand in das unbewohnte Einfamilienhaus im Ortsteil Altglietzen eingebrochen sei.



Die Polizei richtete ein Hinweistelefon ein und bat Zeugen, sich telefonisch oder per Mail an das Landeskriminalamt zu wenden. Letztlich gab es laut Staatsanwaltschaft aber keinen konkreten Hinweis auf den Fundort in Brandenburg.



Die 13-jährige Lisa T. verließ am Dienstag (3.11.) gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in Berlin-Marzahn. Sie wollte gegen 7.30 Uhr mit dem Bus vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an.

Was wir nicht wissen